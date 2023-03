Caminhão da prefeitura de Rio Bom é roubado e mulher é feita refém

Da Redação

O prefeito da cidade lamenta muito o ocorrido

Uma mulher foi amarrada e obrigada a deitar de bruços no chão durante assalto em uma casa que fica anexa à garagem do pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Rio Bom, norte do Paraná. Um caminhão, um veículo Saveiro, e outros objetos foram roubados na madrugada desta quarta-feira (08). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 2h. O prefeito da cidade, Moisés Andrade, lamenta muito o ocorrido.

A mulher contou para a PM que estava dormindo e foi surpreendida por dois ladrões que arrombaram a porta da casa. Os criminosos amarraram os braços, pernas e colocaram um pano dentro da vítima, que foi obrigada a deitar de bruços no chão.

Os ladrões perguntaram sobre uma Van, porém, não como havia nenhuma Van no local, os criminosos roubaram um caminhão caçamba Iveco modelo Tector 150E21 de cor branca, uma motosserra, duas roçadeiras, duas motos podas, um soprador, dois pneus de caminhão 1100, dois pneus de ônibus 275, dois pneus de motoniveladora 1400 e um DVR com as imagens de segurança.

A mulher, como foi ameaçada, permaneceu deitada no chão por quase uma hora, depois ligou no 190 e pediu socorro. Na manhã desta quarta, o prefeito repassou que uma Saveiro branca também foi roubada

"Provavelmente eles colocaram os objetos na Saveiro, um fugiu com o veículo e o outro com o caminhão. Levaram as imagens de segurança, mas já descobrimos que após o roubo os veículos seguiram sentido Apucarana. A mulher que mora no pátio é nossa caseira, os ladrões colocaram até um pano dentro da boca dela, muito triste tudo isso. Eles precisaram do controle do portão para fugir, então pode ser que eles já estavam lá dentro quando o pátio fechou, disse Moisés.

O prefeito repassou que já solicitou mais policiais para Rio Bom. "Conversei recentemente com o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, solicitei mais policiais, que os policiais fiquem o tempo todo na cidade, até de noite. Faz uns 15 dias que solicitei mais segurança. Em conversa com o comandante, ele disse que com a escola dos novos PMs, vai voltar o efetivo normal, vai voltar a ter policiais todos os dias, até de noite", detalha.



Agora, de acordo com o prefeito, é esperar que os ladrões abandonem os veículos e recuperar o prejuízo. "A polícia vai investigar e é esperar, torcer para que os ladrões abandonem os veículos. A gente se sente péssimo, sabe, trabalhamos tanto para conquistar esse caminhão, ele é seminovo, foi comprado no começo de 2021. A Saveiro era velha, usamos para transportar diesel, os equipamentos levados, um prejuízo. Quem perde é a população", desabafa Moisés.

Por, Sílvia Vilarinho.



