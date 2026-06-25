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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Caminhão da coleta de lixo perde o freio e atinge carro em São João do Ivaí

Veículo da coleta de lixo atingiu um carro estacionado e parou na calçada de uma residência no distrito de Luar

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 10:16:58 Editado em 25.06.2026, 10:16:50
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Caminhão da coleta de lixo perde o freio e atinge carro em São João do Ivaí
Autor Caminhão de lixo da Prefeitura de São João do Ivaí após acidente no distrito de Luar - Foto: Reprodução/Canal HP

Um problema nos freios causou um acidente com um caminhão da coleta lixo da Prefeitura de São João do Ivaí na manhã desta quinta-feira (25), no distrito de Luar.

O veículo saiu do controle durante o serviço de coleta, mas os dois servidores que estavam no caminhão escaparam sem ferimentos.

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Na tentativa de reduzir os riscos, o motorista conduziu o caminhão até que ele perdesse velocidade. Durante o percurso, o veículo quebrou um galho de árvore, atingiu um automóvel que estava estacionado e só parou ao subir na calçada de uma residência.

O coletor que trabalhava na parte traseira conseguiu saltar do caminhão antes da colisão final. O motorista também não sofreu ferimentos.

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acidente de transito caminhão de coleta coleta de lixo freios são joão do ivai Segurança no Trabalho
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