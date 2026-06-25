Caminhão da coleta de lixo perde o freio e atinge carro em São João do Ivaí
Veículo da coleta de lixo atingiu um carro estacionado e parou na calçada de uma residência no distrito de Luar
Um problema nos freios causou um acidente com um caminhão da coleta lixo da Prefeitura de São João do Ivaí na manhã desta quinta-feira (25), no distrito de Luar.
O veículo saiu do controle durante o serviço de coleta, mas os dois servidores que estavam no caminhão escaparam sem ferimentos.
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Na tentativa de reduzir os riscos, o motorista conduziu o caminhão até que ele perdesse velocidade. Durante o percurso, o veículo quebrou um galho de árvore, atingiu um automóvel que estava estacionado e só parou ao subir na calçada de uma residência.
O coletor que trabalhava na parte traseira conseguiu saltar do caminhão antes da colisão final. O motorista também não sofreu ferimentos.
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