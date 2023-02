Caminhão com quase 60 mil litros de diesel é roubado na BR-376

Da Redação

Um caminhoneiro foi feito refém durante assalto na BR-376 na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O trabalhador andou aproximadamente 200 km com os criminosos e foi liberado na Serra do Cadeado em Mauá da Serra. A carga do caminhão, quase 60 mil litros de diesel, foi roubada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento próximo de um posto de combustível, por volta das 22h30, a equipe foi abordada por um homem que contou que era caminhoneiro, que parou para almoçar na região de Ponta Grossa e ao sair do resultante, foi abordado por um homem armado.

O ladrão colocou o motorista dentro de um carro modelo Gol 'bola' preto e cobriu a cabeça dele com um pano. A vítima contou que após algumas horas, foi deixado na Serra do Cadeado.

A PM repassou que o caminhão foi encontrado abandonado em Faxinal, sem a carga, 57 litros de diesel. O crime será investigado.

