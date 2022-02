Caminhão com cigarros contrabandeados pega fogo na região

Da Redação

Nesta quarta-feira (16), no município de Cruzmaltina, a Polícia Rodoviária Estadual de Ubá do Sul foi acionada pela Guarda Municipal de Cruzmaltina para atender uma ocorrência em que uma carreta pegava fogo.

A ocorrência aconteceu por volta das 17h, na PRC-272 Km 239. A Polícia Rodoviária Estadual se deparou com uma carreta da marca Rossetti, placa de Umuarama, Paraná, sem o caminhão trator e carregada de cigarros de origem estrangeira. Quando a equipe chegou, a GM já se encontrava no local, e o fogo havia sido contido.

Para tentar localizar o caminhão trator e, consequentemente, seu condutor, a equipe ROTAM da 6ª CIPM prestou apoio, realizando patrulhamento na rodovia e nas mediações. Infelizmente, não houve êxito.

Com o apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar, que cedeu um caminhão para o transporte da carga ilegal, houve o encaminhamento dos cigarros até o pátio da Delegacia da Receita Federal, onde foram realizados os procedimentos legais para entrega da mercadoria e do veículo apreendido.