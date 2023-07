Caminhão colide com viatura dos bombeiros em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde de terça-feira (10.07), por volta das 15 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento de acidente trânsito entre um caminhão e uma viatura do Corpo de Bombeiros (VW/Duster) na Rua Marginal, em Ivaiporã. Ninguém se feriu.

De acordo com as informações colhidas no local pela PM, a viatura dos bombeiros estava estacionada quando o ocorreu o acidente.

O caminhão realizou uma manobra para também estacionar e o para-choque atingiu a parte frontal da viatura.



O para-choque e para-lama dianteiro da viatura foram danificados. Ambos os condutores realizaram o teste de etilômetro e o resultado deu 0,00mg/l para ambos os condutores.

Mulher sofre queda em Ivaiporã (outra ocorrência)

Por volta das 16h45 policiais da 6ª CIPM foram chamados para a Rua Santa Terezinha em apoio aos bombeiros para atendimento de uma mulher que sofreu uma queda e como consequência teve um corte na cabeça.

Porém, ao chegarem no local, a mulher negou o atendimento e entrou na residência não dando acesso.

