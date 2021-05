Caminhão carregado de laminados de madeira tomba na BR-376

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta sexta-feira (7), um acidente envolvendo um caminhão carregado com laminados de madeira ocorreu na Rodovia BR-376, em Mauá da Serra, saída para Ortigueira, no km 304.

No local, o caminhão Iveco, modelo Eurotech, com placas de Campo Largo tombou e logo em seguida, destombou, ou seja, voltou à posição normal.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, houve danos materiais e derramamento da carga, que era laminado de madeira. Ninguém ficou gravemente ferido.