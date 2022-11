Caminhão carregado de frangos vivos tomba na PR-082

Da Redação

O acidente aconteceu no trecho próximo a Mata Suíça, entre São João do Ivaí e Lunardelli

Um caminhão carregado de frangos tombou na Rodovia PR-082 na madrugada desta sexta-feira (25). O acidente aconteceu no trecho próximo a Mata Suíça, entre São João do Ivaí e Lunardelli.

Muitas caixas com os frangos firam espalhadas, e vários animais morreram..

O motorista que não teve ferimentos, contou que teria perdido a direção do caminhão, não conseguindo mais controlar, vindo a sair na pista, o que ocasionou no tombamento por conta do degrau.

O guincho do senhor Sebastião Grola foi acionado para auxiliar na retirada do caminhão, como também foi pedido o auxílio de maquinários da prefeitura de Lunardelli.

Outro caminhão da empresa que é de Maringá foi para retirar a carga viva.

