Da Redação

No final da manhã deste domingo (17), um caminhão carregado com batata-doce tombou em baixo do viaduto da BR-376, no acesso à Mauá da Serra, no Vale do Ivaí.

O caminhão, com placas de Cambé, ficou danificado e parte da carga ficou espalhada pela marginal da rodovia. Contudo, o motorista não sofreu ferimentos.

A polícia foi chamada e acionou o guincho Alto da Serra para o destombamento e a retirada do veículo, uma Mercedes Benz, modelo 1620, ano 2005.

