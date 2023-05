Caminhão carregado com toras tomba na BR-376, no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves

Um caminhão carregado com toras tombou na BR-376, entre os municípios de Ortigueira e Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e causou a interdição parcial da rodovia federal. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (15).

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e, conforme informações das autoridades, parte das madeiras ficaram espalhadas pela pista. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves.

- LEIA MAIS: PM recupera bebidas e dinheiro furtados de comércio em Cambira

continua após publicidade .

O acidente teria acontecido na região do bairro dos França, na BR-376 em Ortigueira, e equipes de resgate foram chamadas para remover os destroços e desobstruir a rodovia. Agentes da polícia permaneceram no local para orientar os condutores que passavam pelo trecho, afim de evitar outro acidente.

A PRF irá investigar as circunstâncias do tombamento. As informações são do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News