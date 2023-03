Caminhão carregado com tomates tomba na BR-376, em Cambira

Da Redação

Um caminhão carregado com tomates tombou entre na BR-376, em Cambira, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (3). A rodovia ficou parcialmente bloqueada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foi chamado.

Conforme os socorristas, o motorista, de 52 anos, estava com dores no corpo, ferimentos leves, e ele decidiu permanecer no local do acidente. O condutor, que estava usando o cinto, perdeu o controle da direção, tombou e caiu no canteiro central.

A carga, tomates e alguns pimentões, ficou espalhada pela pista, nos dois sentidos. O condutor saiu de Marilândia do Sul e seguia para Paiçandu, para descarregar. O acidente aconteceu próximo do trevo de acesso ao município de Cambira. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução Um guincho do DER foi chamado e o motorista já acionou ajuda para remover o que sobrou da carga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência. Algumas pessoas pararam no local e pegaram tomates que estavam na pista.

