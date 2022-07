Caminhão carregado com tomate bate contra árvore na PR-466; Veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo informações de populares, a colisão aconteceu após o pneu do caminhão estourar

Um caminhão carregado com tomates saiu da pista e colidiu contra uma árvore num acidente na PR-466 em Lidianópolis, por volta das 17 horas desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu na localidade conhecida como Biquinha, a aproximadamente 500 metros do Posto da Polícia Rodoviária do Porto Ubá.

continua após publicidade .

Segundo informações de populares, a colisão aconteceu após o pneu do caminhão estourar. O motorista acabou perdendo a direção do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore e foi parar no meio de um pasto.

De acordo com informações da equipe de Saúde de Lidianópolis que atendeu a ocorrência, o caminhão era ocupado por três pessoas. Um dos passageiros que teria sido ejetado do veículo foi encaminhado ao hospital de plantão em Ivaiporã, com suspeita de fratura, ele estava orientado e consciente. O motorista e o outro passageiro sofreram ferimentos leves.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News