Um caminhão capotou, na manhã desta segunda-feira (16), na BR-376, na saída de Mauá da Serra para Apucarana, cidades que pertencem ao Vale do Ivaí, Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência.

O caminhão de cor branca, que estava carregado com telhas, ficou com as rodas para cima depois de se acidentar.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

*Matéria em atualização.