Caminhão carregado com soja tomba na BR-376 em Mauá da Serra

Um caminhão carregado com soja tombou na tarde desta quarta-feira (20) na BR-376, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, norte do Paraná.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana informou que se deslocou ao local, mas ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou uma das vias da pista e a outra foi liberada para o tráfego dos veículos. As causas são apuradas pelos agentes.

Outro acidente

Um ciclista de 51 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (20) após sofrer uma queda na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na Vila Santa Terezinha, em Apucarana, norte do Paraná. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a vítima.



