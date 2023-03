Caminhão carregado com soja é roubado na BR-376, em Cambira

Da Redação

A PM foi chamada

Um jovem motorista, de 27 anos, teve o caminhão carregado com soja roubado na BR-376 em Cambira, norte do Paraná. Uma mulher e três homens, todos armados, participaram do crime. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h desta sexta-feira (24).

O motorista contou que por volta das 22h, ao acessar o trevo de Cambira, havia um carro obstruindo a rodovia. O caminhoneiro precisou parar e foi rendido pelos assaltantes. Os ladrões informam que só queriam a carga que era transportada — aproximadamente de 34 toneladas de soja — e ele foi obrigado a descer.

Os ladrões seguiram sentido Jandaia do Sul. Porém, de acordo com o motorista, o pai dele, que também conduzia um caminhão e estava nas proximidades, desconfiou, emparelhou o veículo com o roubado e percebeu que o filho não estava dentro.

Os assaltantes seguiram em alta velocidade, mas como o pai das vítimas seguiu eles, os criminosos pararam às margens da rodovia, correram e fugiram pela plantação. Os criminosos não foram encontrados.

