Caminhão carregado com ração tomba em Novo Itacolomi

Um caminhão carregado com ração tombou em Novo Itacolomi na tarde desta terça-feira (12). O acidente aconteceu na Rodovia do Milho, na conhecida "Descida do Sabino", por volta das 15h.

Conforme apurou a reportagem, o caminhão com placas de Pitangueiras passou direto na curva e tombou em meio a plantação. No veículo estavam dois homens que não sofreram ferimentos.

O tombamento provocou danos materiais. Diversos outros acidentes já foram registrados no mesmo local.

