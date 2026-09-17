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PR-369

Caminhão carregado com milho tomba e espalha carga entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso

Fluxo de veículos operou de forma parcial durante a tarde devido ao derramamento da carga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhão carregado com milho tomba e espalha carga entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso
Autor O veículo envolvido tinha placas de São Pedro do Ivaí - Foto: Reprodução Blog do Berimbau

Um caminhão carregado com milho tombou na tarde desta quinta-feira (17) na rodovia PR-369, no trecho que liga os municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso, no Paraná. O acidente ocorreu nas proximidades do portal de entrada de São Pedro do Ivaí e resultou no derramamento de parte da carga sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela região.

LEIA MAIS: Motociclista fica ferida após queda de moto no Bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

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Devido ao incidente, o trânsito no trecho precisou operar de forma parcial. Por volta das 16h50, apenas uma parte da via estava disponível para a passagem dos veículos, causando lentidão no fluxo local. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista ou a existência de outros feridos.

O veículo envolvido é uma carreta modelo Scania R113, de cor vermelha e com placas de São Pedro do Ivaí. As causas e a dinâmica que levaram ao tombamento ainda não foram esclarecidas.

As informações são do Blog do Berimbau.

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