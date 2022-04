Caminhão carregado com frango tomba entre Rio Bom e Marilândia do Sul

Da Redação

Um caminhão granjeiro tombou entre Marilândia do Sul e Rio Bom, na PR-539, na tarde desta segunda-feira (11). Chovia no momento do acidente e a pista ficou bloqueada.

O motorista, Pedro Batista Barbosa, de Rolândia, contou que foi buscar os frangos em uma granja, porém, ao sair da propriedade, por causa da lama, perdeu o controle da direção e tombou. A empresa que ele trabalha já foi avisada e um outro caminhão foi enviado para a retirada das aves. O condutor não ficou ferido.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia para registrar o acidente. Até a remoção dos frangos, a pista ficará totalmente bloqueada, após a retirada, o trânsito será liberado.

A PM informou que uma fila de veículos se formou no local.









