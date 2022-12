Caminhão carregado com eletrodomésticos tomba em Marilândia do Sul

Da Redação

Um caminhão carregado com eletrodomésticos tombou na PR-539, entre Marilândia do Sul e Rio Bom. O acidente aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira (2). Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atenderam a ocorrência.

O motorista não ficou ferido. Ele contou que perdeu o controle da direção ao passar por uma saliência na pista, então bateu em um barranco e tombou. O caminhão é de Minas Gerais.

A empresa responsável pela carga já foi acionada e vai providenciar a remoção do veículo e carga.

Acidente no Vale do Ivaí provoca morte de mulher

Uma mulher que estava conduzindo um Peugeot morreu após capotar o carro entre Kaloré e Marumbi. No Vale do Ivaí o veículo, que ainda caiu em uma ribanceira, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (2).

O acidente aconteceu na conhecida 'curva do Lair'. A motorista teria perdido o controle da direção, capotou e caiu em uma ribanceira, parando em uma estrada rural. Uma equipe do Hospital Municipal de Kaloré foi chamada, porém, a mulher morreu no local. Acredita-se que o acidente tenha ocorrido durante a noite, por causa da rigidez do corpo da vítima.

O carro tem placas de Ibiporã, mas existe uma suspeita que a motorista que faleceu seria moradora de Apucarana. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado.

