Caminhão carregado com combustível tomba na BR-376

Uma carreta-tanque com etanol tombou na manhã desta sexta-feira (13). O acidente aconteceu na BR-376, no Km 304 da Serra do Cadeado. Os Bombeiros foram chamados pois existe o risco de explosão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), atende a ocorrência e a pista sentido Curitiba está interditada.

Socorristas do Samu foram chamados. O motorista sofreu um ferimento leve na mão.

Os Bombeiros de Apucarana também foram para o local, pois ocorreu o vazamento de combustível do caminhão com placas de Campo Grande (MS).

Reportagem em atualização.