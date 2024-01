Caminhão carregado com açúcar tomba na BR-376 em Mauá da Serra

Foi realizado o transbordo da carga durante a madrugada e a remoção do veículo será feita ao longo do dia

Um caminhão carregado com açúcar tombou na noite desta quinta-feira (4) na BR-376 em Mauá da Serra (PR). O acidente ocorreu no km 303 e deixou o motorista do veículo, um homem de 47 anos, ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada às 21h30. O condutor relatou que perdeu o freio do caminhão, saiu de pista e tombou. O motorista teve apenas lesões leves e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Faxinal. Ele informou que estava indo de Sertanópolis para Curitiba.

Segundo a PRF, foi realizado o transbordo da carga durante a madrugada e a remoção do veículo será feita ao longo do dia.

