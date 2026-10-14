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TRÂNSITO

Caminhão baú sai da pista após motorista sofrer mal-estar em São Pedro do Ivaí

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, próximo à ponte sobre o Rio Cambará

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhão baú sai da pista após motorista sofrer mal-estar em São Pedro do Ivaí
Autor Apesar da gravidade da situação, o motorista não sofreu ferimentos - Foto: Reprodução/Canal HP

Um motorista sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira na PR-457, em São Pedro do Ivaí, após passar mal enquanto dirigia. O condutor perdeu o controle da direção do caminhão baú Hyundai HR, com placas de Maringá, e acabou saindo da pista. Apesar da gravidade da situação, o motorista não sofreu ferimentos e o incidente resultou apenas em danos materiais.

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O caso aconteceu por volta das 14h50, nas proximidades da ponte sobre o Rio Cambará, em frente ao curtume local. O veículo trafegava no sentido a São Pedro do Ivaí quando o motorista teve o mal-estar repentino, fazendo com que o caminhão saísse do leito trafegável e parasse em uma valeta às margens da rodovia.

Com informações: Canal HP

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