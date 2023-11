Caminhão bate em carro e poste e deixa duas pessoas feridas

Acidente foi na tarde desta segunda no Jardim Ivaí

Foto por Canal HP/São João do Ivaí

Um grave acidente aconteceu por volta das 17h20 desta segunda-feira, dia 27 de novembro, no Jardim Ivaí, em São João do Ivaí. Um caminhão desgovernado desceu a Rua Juscelino Kubitscheck, atingindo um Fiat Uno Mille, onde estava um casal de idosos.

O caminhão só parou após bater em um poste e derrubar o muro do Bar do Tatu. Após a batida, o motorista desceu do veículo e correu rumo ao Conjunto João Paulo II, sem prestar socorro às vítimas, identificadas como Maria e Arquimedes Lovato.

Segundo uma testemunha, o caminhão foi descendo a rua desgovernado e quase teria batido contra o muro do CMEI Jovita Cruz e de outras casas próximas.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento, assim como a equipe do Samu para encaminhar as vítimas ao Hospital Municipal.

* Informações são do Canal HP/São João do Ivaí

