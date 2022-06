Caminhão abandonado em Mauá da Serra teve carga de óleo diesel roubada

Da Redação

O veículo foi encontrado na PR 272, em Mauá da Serra e levado para a delegacia de Faxinal

Um caminhão tipo bitrem, encontrado nas margens da rodovia PR 272, em Mauá da Serra, teve toda a carga roubada. Eram 62 mil litros de óleo diesel. O caminhão foi tomado de assalto na sexta-feira (17), na região de Tibagi e foi encontrado no sábado (18), em Mauá da Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária do Estado, o veículo foi roubado no pátio de um posto de combustíveis, na BR 376, na região de Tibagi. Homens armados abordaram o motorista do caminhão, que foi dominado e colocado em um veículo, enquanto o caminhão era levado por um dos assaltantes.

No final da noite de sábado (18), o plantão da Polícia Rodoviária Estadual, de Porto Ubá, foi acionado para verificar um caminhão bitrem, com as mesmas características do que havia sido roubado em Tibagi, que estaria abandonado nas margens da PR 272, no km 204, em Mauá da Serra.

O caminhão estava bloqueado pelo rastreador e sem o condutor. O veículo ficou no local até ser liberado pelo sistema de rastreamento, após contato da polícia, e foi conduzido para a delegacia mais próxima, em Faxinal.

O caminhão bitrem é um Mercedes Benz, placas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com dois semi-reboques de transporte de combustíveis.