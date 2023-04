Caminhada rural na beira do Rio Ivaí é atração em Borrazópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A comunidade rural de Salto do Fogueira, localizada na beira do Rio Ivaí, em Borrazópolis é destino, no domingo (16) de uma caminhada com programação gastronômica e cultural. O circuito, de 11 km, integra o programa Caminhadas da Natureza e está na 11ª edição.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Borrazópolis é capital do chocolate; entenda

Durante o trajeto, boa parte feito às margens do Rio Ivaí, os caminhantes vão contemplar a natureza, passar por propriedades rurais e poderão conhecer o circuito Jesus das Santas Chagas. O percurso segue 8 km nas margens do rio e 3 km entre propriedades rurais.

continua após publicidade .

A concentração a partir das 7 horas frente à Prefeitura Municipal, de onde sairá o transporte dos caminhantes até o Centro de Eventos da Associação Salto Fogueira, ponto de partida da caminhada, que deve começar as 8 horas.

A caminhada é gratuita, mas o evento traz também opções de café rural (R$ 15), que será oferecido no início da caminhada, e almoço rural (R$35), servido ao final do trajeto na Associação Salto Fogueira.

Além da caminhada, a comunidade está aberta a turistas e vai oferecer várias atrações como feira de produtos da agroindústria local, exposição de artesanato das agricultoras da comunidade, torneio de futebol e show sertanejo. O bairro de Salto Fogueira está entre os destinos turísticos de destaque no Vale do Ivaí.

As inscrições podem ser feitas no https://borrazopolis.caminhadas.info/ ou no site www.ecobooking.com.br.

Siga o TNOnline no Google News