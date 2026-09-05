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EVENTO SUSPENSO

Caminhada na Natureza é cancelada em Ariranha do Ivaí

Evento estava previsto para este domingo (6), mas foi suspenso devido à previsão de condições climáticas desfavoráveis.

Escrito por Da Redação
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Caminhada na Natureza é cancelada em Ariranha do Ivaí
Autor Caminhada foi cancelada devido à previsão de condições climáticas desfavoráveis. - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Ariranha do Ivaí cancelou a 7ª Caminhada na Natureza, que estava prevista para ocorrer neste domingo (6). A decisão foi tomada por motivos de segurança, devido à previsão de condições climáticas desfavoráveis.

Segundo a Prefeitura, a organização avaliou as condições do tempo e decidiu suspender a atividade para preservar a segurança dos participantes, equipes de apoio e demais envolvidos no evento.

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A Caminhada na Natureza é realizada como forma de incentivar o turismo rural, valorizar as belezas naturais do município e promover lazer e contato com o meio ambiente.

A Prefeitura agradece a compreensão dos participantes, parceiros e apoiadores, incluindo aqueles que já haviam feito a inscrição.

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Ainda não há uma nova data definida. Informações sobre uma possível reorganização do evento serão divulgadas pelos canais oficiais do município.

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Ariranha do Ivaí caminhada na natureza eventos cancelados Meio Ambiente Segurança em Eventos turismo rural
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