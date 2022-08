Caminhada leva turistas para conhecer as belezas do Rio Ivaí; confira

Da Redação

Borrazópolis realiza no próximo domingo (28), a 10ª Edição da Caminhada Internacional Natureza, circuito Salto Fogueira, bairro rural localizado na beira do Rio Ivaí. A caminhada tem 11 km, 8 km deles em trilhas que percorrem as margens do rio. A concentração é a partir das 7 horas, em frente à sede da Prefeitura de onde partirão os ônibus que levarão os participantes até o ponto de início da caminhada, já no bairro rural.

Organizado pela Prefeitura de Borrazópolis e IDR Paraná, uma das novidades do percurso é a inclusão do Caminho de Jesus de Santas Chagas do Paraná, um circuito de devoção que começa a ser explorado na região, considerada uma das mais promissoras para o turismo rural e de aventura. Uma das principais atrações da região é a prainha formada após as quedas d' água que dão nome ao bairro.

A programação também prevê almoço rural que será ofertado na na sede da Associação do Salto Fogueira e café da manhã rural. A caminhada é gratuita, mas o café da manhã e o almoço é por adesão.

No final da caminhada também está prevista uma feira com venda de produtos da agroindústria local e artesanato. As inscrições podem ser feitas neste link.



PROGRAMAÇÃO

07h00 Concentração em frente à Prefeitura

07h30 Café Rural na sede da Associação do Salto Fogueira, valor R$ 20,00

08h30 - Abertura, alongamento e início da caminhada.

11h30 - Almoço Rural na sede da Associação do Salto Fogueira, valor R$ 40,00.

