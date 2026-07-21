Caminhada do Meio-Dia acontece nesta quarta-feira (22) em Ivaiporã
Mobilização marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e convida a população a participar vestida de branco
A Caminhada do Meio-Dia acontece nesta quarta-feira (22), em Ivaiporã, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A mobilização começa ao meio-dia, com saída da Praça da Igreja Bom Jesus, e busca conscientizar a população sobre o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.
A ação integra a campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio e marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná. O objetivo é fortalecer a conscientização e incentivar o enfrentamento da violência contra as mulheres.
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A organização convida os participantes a vestirem roupas brancas em apoio à causa. O gesto simboliza paz, respeito e união na defesa da vida das mulheres.
O percurso terá início na Praça da Igreja Bom Jesus e seguirá até a Praça Padre Yves Guéguen, onde será encerrada a caminhada.
Durante a mobilização, a Prefeitura reforçará a importância da denúncia e da proteção às vítimas. Casos de violência podem ser denunciados pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar, pelo 190.
Com o tema “Por uma vida sem violência. Por respeito. Por justiça. Por todas.”, a campanha destaca que o combate ao feminicídio depende do envolvimento de toda a sociedade. A participação da comunidade é considerada essencial para ampliar a conscientização e fortalecer a rede de proteção às mulheres.
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