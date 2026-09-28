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RELIGIÃO

Caminhada de Jesus das Santas Chagas reúne mais de mil pessoas em Ivaiporã

Evento religioso ocorreu na manhã de domingo (27), com saída do Jardim Nova Porã e chegada no distrito de Jacutinga

Escrito por Da Redação
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Caminhada de Jesus das Santas Chagas reúne mais de mil pessoas em Ivaiporã
Autor Participantes da 5ª Caminhada de Jesus das Santas Chagas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Mais de mil pessoas participaram da 5ª Caminhada de Jesus das Santas Chagas, na manhã de domingo (27), em Ivaiporã. A caminhada começou às 6h, no Jardim Nova Porã, e terminou com uma missa no distrito de Jacutinga.

A concentração ocorreu na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os participantes seguiram por um percurso com cinco pontos das Santas Chagas, em momentos de oração, reflexão e convivência. A programação terminou com uma missa na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Jacutinga. (fotos abaixo)

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Entre os participantes estava Valdir Moreira Donizete, que fez a caminhada acompanhado da esposa, da mãe, das irmãs e da sobrinha. Ele também levou a filha Maria Clara, de seis meses. “É uma experiência muito boa. O caminho exige esforço, mas vale a pena. É muito especial poder participar junto com a família”, contou.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância da caminhada para a comunidade católica e o momento de fé vivido pelos participantes. “A Caminhada de Jesus das Santas Chagas já se consolidou como um importante momento de oração e união da nossa comunidade. Tenho certeza de que muitas graças serão alcançadas. Que Deus ouça os pedidos de cada caminhante e abençoe todos”, destacou.

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Um dos organizadores da caminhada, Clodoaldo Oliveira, destacou a importância da evangelização durante o evento. “Nossa missão é evangelizar por meio da música, da oração e dos momentos de espiritualidade. Com a caminhada, queremos levar as pessoas a fortalecer não apenas o físico, mas também a fé. Essa é a nossa missão”, explicou.


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