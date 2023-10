Caminhada de fé reúne centenas de peregrinos em Ivaiporã; veja vídeo

O roteiro turístico religioso do Caminho Jesus das Santas Chagas reuniu cerca de 900 peregrinos em Ivaiporã no último domingo (01). O percurso percorre um trajeto de pouco mais de 15 quilômetros por estradas rurais - com saída do Jardim Nova Porã e chegada no distrito de Jacutinga - e une caminha com momentos de oração nas capelas do município em cinco pontos de parada. Viabilizado pela Prefeitura, o caminho visa incentivar o turismo religioso e rural no município. Veja video no fim da matéria.

O trajeto foi iniciado às 6 horas com missa na Igreja do Perpétuo Socorro, no Jardim Nova Porã, no perímetro urbano. Os peregrinos passaram pelas Diaconias Santa Rita de Cássia, na Vila Rural Ivainópolis; Santa Luzia, na comunidade de homônima; São Lourenço, na comunidade do Cruzeirinho, concluindo o percurso na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga.

Carlos Roberto da Silva participou pela segunda vez da caminhada. E desta vez trouxe o irmão Claudinei Sena da Silva. Segundo eles, a participação é uma forma de refletir e agradecer a Deus pela vida. “Valeu a pena, o ano que vem vamos estar de volta”, Claudinei.



Durante o trajeto, os peregrinos seguiram a imagem de Jesus das Santas Chagas em oração e cânticos e ouviam as explicações feitas pelo diácono Jair Anacleto.

Segundo o prefeito Carlos Gil, o turismo religioso desempenha um papel fundamental em Ivaiporã. “Não apenas promovendo a cultura e tradição, mas também impulsionando a nossa economia. A cidade continuará a investir e apoiar iniciativas como o 2º Caminho Jesus das Santas Chagas”, declarou.



A vereadora Gertrudes Bernardy, que foi uma das idealizadoras do projeto também participou da caminhada. “Muito feliz com a participação de muitos devotos. Tenho certeza que grandes milagres aconteceram nesta manhã. Então agradecer a Deus por essas graças já recebidas e outras que iremos receber”, disse a vereadora.

Alex Fonseca, diretor municipal do Departamento de Turismo, afirma que a caminhada teve um público superior ao ano passado. “O Vale do Ivaí esteve em massa nesta segunda peregrinação e recebemos também pessoas de Maringá, Londrina e até Florianópolis. Um evento muito bonito, onde as pessoas vêm buscar um propósito, uma cura, fazer um pedido e também para refletir e agradecer. É uma caminhada de fé realmente", completou Alex.

