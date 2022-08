Câmeras flagram movimentação de onça parda e filhote, em Marilândia

Da Redação

A onça parda é o maior predador da região

Uma onça parda e um filhote foram flagrados em meio à vegetação de Marilândia do Sul, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná. A movimentação foi registrada por câmeras instaladas pelo biólogo Fernando Felipe Rodrigues, mais conhecido como Repórter Selvagem.

Nos vídeos, as onças passam em frente à câmera. Em um dos trechos, um dos animais cruza o quadro da câmera duas vezes, e senta no terreno. Os registros foram feitos no último fim de semana.

A primeira parte das imagens diz respeito a um registro feito na noite de sábado (20), enquanto a outra ocorre durante a manhã de domingo (21), por volta das 7h10.

O Repórter Selvagem e sua equipe fizeram o recolhimento das imagens por volta das 10h de domingo, ou seja, três horas depois da passagem das onças pelo local.

Assista:

As imagens foram divulgadas em uma rede social do biólogo e na legenda ele explicou que esses felinos são os maiores predadores da região.



"Com muito prazer felicidade e orgulho mostro a vocês essa maravilhosa família de felinos, mãe e filhote de puma, puma concolor, maior predador da nossa região", escreveu na legenda da publicação.

Por questão de segurança, o biólogo decidiu não divulgar o local em que as onças foram flagradas.

A instalação das câmeras é realizada em locais estratégicos, a fim de registrar a movimentação nas matas. De acordo com Rodrigues, a partir dos vídeos, é possível notar que os animais apresentam boas condições de saúde.



Buscas pela siriema continuam

Na manhã dessa quarta-feira (24), uma ave silvestre, que aparenta ser uma siriema, foi flagrada correndo pela Rua Munhoz da Rocha, no Centro de Apucarana. Um vídeo registrou o animal serpenteando em frente aos carros que trafegavam pela via. Para assistir o vídeo, clique aqui.

O biólogo Fernando Felipe Rodrigues foi acionado para comparecer no local, a fim de realizar a captura da ave e soltá-la em um local apropriado. No entanto, até o momento, o animal não foi encontrado.

Por meio das redes sociais, o Repórter Selvagem compartilhou um vídeo onde pede a ajuda da comunidade para encontrar a siriema. Quem a avistar, pode entrar em contato por meio do Instragram (Felippe Repórter Selvagem) ou pelo telefone (43) 998201508.

De acordo com o Rodrigues, a ave tem hábitos diurnos, o que explica a corrida matinal registrada na quarta-feira.

