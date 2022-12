Câmeras flagram homem vandalizando Estádio Municipal de Cambira

Da Redação

Câmeras de segurança registraram uma ação de vandalismo contra o Estádio Municipal de Cambira, no Vale do Ivaí. O crime aconteceu na madrugada de sábado (3) e na manhã desta segunda-feira (5), a Polícia Militar (PM) foi até a casa do suspeito, um jovem, de 25 anos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Conforme o sargento Vecchi, comandante do Destacamento da PM de Cambira, o rapaz chutou e derrubou diversas grades do Estádio. "Recebemos a informação do vandalismo e já começamos investigar, com ajuda de câmeras de segurança do município e também de populares, conseguimos neste domingo identificar e qualificar o envolvido. Na manhã desta segunda, fomos até a casa dele, será instaurado inquérito contra o mesmo para que ele responda pelos danos. Uma resposta rápida para a sociedade", explicou.

O rapaz deve responder pelo crime de dano qualificado, com pena prevista de seis até três anos de prisão.





