Câmeras flagram grupo agredindo homem em posto de saúde de Califórnia

A Polícia Civil analisa as imagens e está investigando o caso

O TNOnline teve acesso as imagens das câmeras de segurança do Posto de Saúde Central do município de Califórnia, na região norte do Paraná, lugar onde ocorreu o espancamento de um rapaz que tentava encontrar abrigo, fugindo de uma perseguição, na noite do último domingo, 28. Nas imagens, é possível ver quando o rapaz entra desesperado no posto de saúde, tentando fugir de um grupo que o persegue. Em seguida, ele cai no chão, e os homens que invadiram o local, seguem com as agressões. Segundos depois, dois seguranças do local se aproximam, mas não interferem na situação. A Polícia Civil analisa as imagens e está investigando o caso.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução

Segundo apurou a reportagem, os profissionais da segurança que trabalham no local são de uma empresa terceirizada. O TNOnline tentou contato com a Saúde do município, mas até o momento, não tivemos retorno.



A médica plantonista foi quem acionou a Polícia Militar (PM). Segundo apurou a reportagem, a profissional da Saúde também chegou a ser agredida durante a confusão, e agora pretende deixar os plantões noturnos do local, por medo.

A vítima das agressões, de 25 anos, apresentava lesões na boca, olhos e suspeita de lesão intracraniana, e precisou ser transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana. O estado da vítima, que permanece internada, é grave.



O caso

Pelo menos 8 homens invadiram um posto de saúde durante uma perseguição a um rapaz, e ali dentro, o agrediram violentamente, com vários chutes na cabeça.

Os policiais analisaram as imagens das câmeras de vigilância da unidade de saúde e conseguiram identificar pelo menos 4 autores das agressões: um de 27 anos, outro de 18 anos, um de 30 anos e um de 35 anos. De acordo com as imagens todos os indivíduos citados agrediram a vítima com chutes na cabeça. Nas imagens das câmeras é possível identificar que os autores das agressões chegam em três veículos sendo um GM Celta de cor prata, um Honda Civic de cor preta e uma Ford Eco Sport de cor vermelha.



A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar os agressores, mas até o momento, ninguém foi preso.

