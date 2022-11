Câmera 'trap' flagra animal raríssimo em Mauá da Serra

Da Redação

Irara de duas cores foi vista na região do Monte Sinai e surpreendeu o biólogo Fernando Felipe, de Apucarana

Uma Irara, animal considerado extremamente raro, foi flagrada por uma câmera 'trap' (armadilha em português) nas proximidades do Monte Sinai, localizado na zona rural de Mauá da Serra, nesta quarta-feira (9). O equipamento pertence ao biólogo Fernando Felipe Rodrigues, de Apucarana, norte do Paraná, que explica mais sobre o bicho.

"Eu nunca vi uma irara preta e branca. O animal bicolor é extremamente raro. Geralmente, encontramos a irara somente de uma cor e desta vez, tivemos a sorte de registrar essa raridade. A eira barbara é um mamífero mustelídeo, da família mustelidae, esguio e comprido", esclarece o biólogo.

O local exato onde a câmera do biólogo fica localizada, por segurança, não pode ser informado. "Temos alguns equipamentos espalhados pela zona rural para captar animais e momentos como esse", explica.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A irara (Eira barbara) é um mamífero mustelídeo (Família Mustelidae), esguio e comprido. Classificada inicialmente como Tayra barbara (Linneau, 1758), ficou conhecida no idioma inglês por tayra. Seu nome (irara) provém etimologicamente do tupi-guarani, sendo uma junção de: yra (de eira), mel e uara (ara, por guara), fazendo referência a um “comedor de mel”, em tradução direta, sendo também conhecida como papa-mel.

Seu comprimento pode atingir 60 cm, sem contar a longa e espessa cauda, que pode chegar a dois terços do comprimento do corpo. Além disso, a irara possui um leve curvamento no dorso, como uma sutil corcunda, orelhas pequenas e arredondadas, e fortes garras adaptadas à escalada e corrida. Possui pelagem curta de cor marrom escura ou preta no dorso, pernas, pés e cauda; enquanto que sua cabeça pode ser mais clara (em tons de bege), marrom acinzentada, ou escura, similar ao restante do corpo; podendo ainda apresentar manchas mais claras na região ventral do pescoço.

Alimentação

Sob as árvores, sai em busca de uma diversidade de itens alimentares que incluem frutas, mel e pequenos invertebrados presentes nas árvores e no ambiente em geral. Nas matas, também caça pequenos roedores, sendo a irara, portanto, considerada um animal onívoro oportunista.

Hábitos

Iraras têm excelente olfato e é este sentido o que lhes permite encontrar suas presas com exímia precisão.

Habitat

Seu habitat original são as florestas tropicais, matas ciliares e de galeria, embora habite também matas secundárias, fragmentos de matas e vegetações arbustivas em geral, onde encontre água, alimento e refúgio. Em ambientes transformados, a irara pode visitar alguns pomares e plantações. Quanto ao seu percurso diário, dados apontam para um deslocamento de 2 a 8 km diários.

Fonte: Animal Business

