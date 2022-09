Câmera registra movimentação de onças em Marilândia do Sul; assista

Da Redação

Duas onças-pardas foram flagradas por imagens de uma câmera em meio à uma vegetação, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Os animais, que foram filmados circulando na noite de sexta-feira (2) e na manhã de sábado (3), foram registrados pelo biólogo de Apucarana, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem.

Pelo vídeo, é possível ver um dos animais caminhando por volta das 19h08 de sexta. Já na sequência, a onça e seu filhote passam pelo mesmo local, pela manhã, por volta das 6h20 do dia seguinte.

"Olha só quem deu o ar da graça. Essa semana a família de Puma que monitoramos, a mãe e o bebê estão ótimos. Continuamos monitorando essa linda família", escreveu o biólogo em suas redes sociais.

Por motivos de segurança, o biólogo preferiu não divulgar o local em que as onças foram filmadas.

A instalação das câmeras é realizada em locais estratégicos, a fim de registrar a movimentação nas matas. De acordo com Rodrigues, a partir dos vídeos, é possível notar que os animais apresentam boas condições de saúde.

Também em Marilândia do Sul, um flagrante de uma onça-parda também foi divulgada pelo Repórter Selvagem, no final de agosto.

