Câmera registra movimentação de onça e filhote em Marilândia do Sul

Da Redação

Duas onças-pardas, que provavelmente são mãe e filhote, foram flagradas por imagens de uma câmera em meio a uma vegetação em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Os animais, que foram filmados circulando na madrugada de domingo (5), foram registrados pelo biólogo de Apucarana, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem.

Na filmagem, é possível ver nitidamente uma das onças. No entanto, a outra, fica um pouco escondida por conta da iluminação. "Acredito que seja mãe com filhote. Elas foram vistas na área rural de Marilândia, passeando perto de uma represa. Ela estava ensinando o filhote a caçar capivara, animal bastante presente nesta região", comenta o biólogo.

Conforme Fernando Felipe, essas onças já são observadas e acompanhadas por ele há quase dois anos. "É bom ver que esses animais estão fortes e caçando. Fico muito feliz", acrescenta. A instalação das câmeras é realizada em locais estratégicos, a fim de registrar a movimentação nas matas.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

