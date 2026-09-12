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Câmera flagra momento em que veículo invade residência após colisão em Faxinal; veja

Veículo subiu na calçada e derrubou o portão do imóvel após bater em outro automóvel neste sábado (12)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Câmera de Segurança/Reprodução Portal Vale do Ivaí



Um acidente de trânsito registrado na esquina da Rádio Club, no cruzamento das ruas São Paulo e José Martins Vieira, em Faxinal (PR), terminou com um carro invadindo uma residência neste sábado (12). Após a colisão entre dois veículos, um dos motoristas perdeu o controle da direção, o que fez com que o automóvel subisse na calçada, derrubasse o portão do imóvel e só parasse após bater contra o muro da casa. Uma vítima precisou de atendimento médico.

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O exato momento da batida foi flagrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades (assista no início da matéria). Com a força do impacto, o portão da residência foi arrancado e acabou ficando prensado entre o carro invasor, que teve a parte frontal bastante destruída, e um outro carro que já estava estacionado na garagem do imóvel.


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Câmera flagra momento em que veículo invade residência após colisão em Faxinal; veja
AutorOcorrência foi registrada neste sábado (12) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O socorro foi prestado de forma conjunta por equipes da Brigada Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, foi encaminhada ao Hospital Juarez Barreto para passar por uma avaliação médica detalhada. A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente no endereço para registrar a ocorrência e auxiliar nos levantamentos sobre as causas da colisão.


  • Câmera flagra momento em que veículo invade residência após colisão em Faxinal; veja1 de 2
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
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    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais


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