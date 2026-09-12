Câmera flagra momento em que veículo invade residência após colisão em Faxinal; veja
Veículo subiu na calçada e derrubou o portão do imóvel após bater em outro automóvel neste sábado (12)
Câmera de Segurança/Reprodução Portal Vale do Ivaí
Um acidente de trânsito registrado na esquina da Rádio Club, no cruzamento das ruas São Paulo e José Martins Vieira, em Faxinal (PR), terminou com um carro invadindo uma residência neste sábado (12). Após a colisão entre dois veículos, um dos motoristas perdeu o controle da direção, o que fez com que o automóvel subisse na calçada, derrubasse o portão do imóvel e só parasse após bater contra o muro da casa. Uma vítima precisou de atendimento médico.
LEIA MAIS: Identificado mecânico que morreu em acidente de moto em Apucarana neste sábado (12)
O exato momento da batida foi flagrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades (assista no início da matéria). Com a força do impacto, o portão da residência foi arrancado e acabou ficando prensado entre o carro invasor, que teve a parte frontal bastante destruída, e um outro carro que já estava estacionado na garagem do imóvel.
O socorro foi prestado de forma conjunta por equipes da Brigada Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, foi encaminhada ao Hospital Juarez Barreto para passar por uma avaliação médica detalhada. A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente no endereço para registrar a ocorrência e auxiliar nos levantamentos sobre as causas da colisão.