Câmera flagra ladrão furtando bicicleta na área central de Faxinal

Uma câmera de segurança registrou o furto de uma bicicleta na área central de Faxinal, município que pertence ao Vale do Ivaí. O proprietário da bike recorreu à imprensa para fazer um apelo e tentar recuperá-la. Assista o flagrante logo abaixo.

O crime ocorreu durante a madrugada da última segunda-feira, dia 5 de junho, na Rua Santos Dumont, próximo à Prefeitura Municipal de Faxinal.

Nas imagens, é possível ver um homem deitado e uma bicicleta a alguns metros dele. Em um certo momento, um pedestre surge, se aproxima do meio de transporte e o furta, saindo logo na sequência.

Veja:



O registro do crime foi encaminhado ao Blog do Berimbau. A vítima do furto pede colaboração da comunidade para localizar o criminoso e sua bicicleta.

Caso alguém tenha alguma informação, pode entrar em contato com o dono da bike pelo número (43) 99655-3222, ou ligar para a Polícia Militar (PM), através do 190, ou para a Polícia Civil (PC) pelo telefone (43) 3461–1122.

Com informações do Blog do Berimbau.

