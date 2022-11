Câmera flagra ladrão fugindo com bicicleta furtada em Cambira; veja

Da Redação

Câmeras de segurança flagraram o suspeito fugindo

Um ladrão furtou uma bicicleta que estava do lado de fora do Ginásio de Esportes de Cambira, norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (25). Câmeras de segurança flagraram o suspeito fugindo no sentido à BR-376, na saída para Apucarana.

A vítima é um adolescente que foi treinar no ginásio e deixou a bicicleta do lado de fora do local. Segundo o dono, ele sempre deixava sua bicicleta para o lado de dentro do ginásio e nesta sexta acabou deixando para fora. O valor da bicicleta gira em torno de R$ 1.500. Um boletim de ocorrências foi registrado com a Polícia Militar (PM), que tenta localizar o suspeito.

Câmeras de segurança flagraram o ladrão com a bicicleta furtada. Ele foi filmado seguindo para a BR-376, no sentido à Apucarana. Confira as imagens:

null - Vídeo por: Reprodução

