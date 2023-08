Câmera flagra ladrão arrombando secretaria de igreja na região; veja

A secretaria de Igreja Matriz de Jardim Alegre, no norte do Paraná, foi alvo de arrombamento. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento instalada no local e as imagens devem auxiliar a Polícia Civil para a identificação e prisão do autor do crime. Segundo a secretaria, o homem levou um notebook e R$ 80 em dinheiro.

Conforme imagens do equipamento, a secretaria foi invadida na madrugada de sábado (19) por um homem vestido com boné, moletom preto e carregando uma mochila preta nas costas. Assim que ele acessa o interior da secretaria segue para uma parte do cômodo fora do campo de visão da câmera. Não é possível ver quais objetos foram furtados pelo homem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para o local por volta das 8h30 de sábado pelos funcionários. O furto aconteceu por volta das 4h30 conforme mostram as filmagens das câmeras de segurança. A equipe do destacamento policial realizou diligências, porém, sem êxito em localizar o autor até a publicação desta reportagem. O TNOnline tenta contato com a Igreja Matriz para saber quais objetos foram levados. Mais informações na sequência.

