Câmera flagra descarrilamento de trem em cidade do Paraná; veja

Vagões descarrilaram danificando a ferrovia

Um acidente ferroviário foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (2) em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento que vários vagões descarrilam durante a passagem da composição.

O descarrilamento aconteceu pouco depois das 11 horas no trecho da ferrovia entre os distritos de São José e Nova Amoreira, na zona rural do município. As imagens mostram um trecho próximo a uma passagem de nível, onde um pedestre se aproxima e aguarda a passagem da composição para continuar seu caminho.

Após um estrondo, os vagões começam a descarrilar e tombam do lado oposto ao ocupado pelo pedestre. Ninguém ficou ferido. As causas do acidente devem ser investigadas e a trânsito deve ser retomado no local após a retirada dos vagões. Equipes da Rumo, concessionária ferroviária responsável pelo trecho, já trabalham no local do acidente. Veja o flagrante.

