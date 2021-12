Da Redação

Uma colisão entre duas motos no centro de Ivaiporã foi flagrada por câmeras de segurança. Os condutores foram arremessados. O acidente foi no cruzamento da Av. Minas Gerais com a Av. Paraíba, próximo a Univale.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU 192 foram acionados e socorreram os motociclistas. Um dispensou atendimento, o outro chegou a ficar inconsciente e foi encaminhado para atendimento no hospital, com ferimentos considerados médios.

Assista o flagrante do acidente:

Câmera flagra colisão entre motos em Ivaiporã; veja - Vídeo por: Reprodução