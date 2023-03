Câmera flagra cachorro 'furtando' sacola com calçados no PR; assista

Da Redação

Cachorro foi flagrado 'furtando' a sacola com sapatos

A câmera de segurança de uma loja localizada no centro de Manoel Ribas, na região central do Paraná, flagrou uma situação fofa e curiosa envolvendo um cachorro. Durante a ação registrada na manhã desta terça-feira (28), o cãozinho aparece 'furtando' uma sacola com calçados de dentro de um estabelecimento na área central da cidade.

Após morder o objeto, o cachorro foge do local com a mercadoria. Até a publicação desta matéria, o animal não foi localizado, assim como os sapatos que estavam na sacola. Toda a ação foi filmada pela câmera de segurança da loja.

Confira a ação gravada:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações são do site Nova Era News.



Doguinho caramelo em Apucarana

Câmeras de segurança de uma farmácia, localizada no centro de Apucarana, no norte do Paraná, registraram em flagrante o momento em que um furto aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30. De acordo com a proprietária do local, não é a primeira vez que o "meliante" se aproveita da distração de todos, para cometer o furto.

Nas imagens, é possível ver o ladrão caramelo, se aproximando dos potinhos deixados com água e ração para alimentar os animais de rua. Ele dá uma olhadinha para conferir se ninguém está olhando e abocanha o potinho com a ração, tomando "rumo ignorado".

