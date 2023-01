Câmera flagra batida entre van e caminhão em Marilândia do Sul; veja

Da Redação

Van atingiu a traseira do caminhão em Marilândia do Sul

Uma câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou, na tarde desta quinta-feira (19), uma colisão envolvendo uma van e um caminhão na Rodovia Beligni e Pantano, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

Pelas imagens, é possível ver o caminhão reduzindo a velocidade após passar um cruzamento e, em seguida, sendo atingido pela van, modelo Renault Master, com placas de Arapongas. O acidente de trânsito foi registrado por volta das 15h40.

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas nenhum dos envolvidos sofreram ferimentos. A Polícia Militar (PM) também foi chamada.

Veja o flagrante:

Com informações do Blog do Berimbau

