Câmera flagra assassinato de adolescente em Jandaia do Sul

A motivação do crime ainda não foi esclarecida

Uma câmera de segurança registrou o assassinato do jovem Kauan Nicolas Camargo dos Santos, que tinha apenas 16 anos. O crime aconteceu na noite do último dia 10/11 no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Pela gravação é possível perceber que dois homens, cada um com capacete, se aproximam e atiram várias vezes contra o jovem. Kauan estava conversando com outros rapazes na Praça do Café. Com os disparos, o grupo corre e um outro jovem também é atingido. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Kauan morreu no local, o outro jovem foi atingido no braço, foi socorrido e já recebeu alta. Após os tiros, a dupla usou uma motocicleta para fugir. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os assassinos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.



Testemunhas e familiares do jovem serão ouvidos. Denúncias podem ser repassadas através do (43) 34324000, delegacia de Jandaia do Sul.





