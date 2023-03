Câmera flagra assalto em supermercado de Marilândia do Sul; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmera flagrou assalto em Marilândia do Sul

Uma câmera de segurança flagrou um assalto a mão armada em um supermercado na Rua XV de Novembro, em Marilândia do Sul, no final da tarde desta segunda-feira (27), por volta das 17h20.

continua após publicidade .

Pelo vídeo, e possível ver dois criminosos com o rosto coberto rendendo os funcionários após entrarem no estabelecimento. Eles roubam o dinheiro do caixa e fogem do local. Ninguém ficou ferido.

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Postes são derrubados por caminhão e quase acertam pessoas; veja

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas, até o momento, nenhum dos autores foram encontrados. O valor subtraído pelos criminosos não foi informado.

Um boletim de ocorrências foi registrado. Essa foi a segunda vez que o supermercado é alvo de roubo neste ano.

Siga o TNOnline no Google News