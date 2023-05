Câmera flagra assalto em posto de combustíveis na região; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Criminosos armados assaltaram posto em Marumbi

Um posto de combustíveis de Marumbi, norte do Paraná, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, próximo à PR-444, foi alvo de um assalto a mão armada na noite de sábado (13), por volta das 20h10. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Pelas imagens do estabelecimento, é possível ver que dois homens, de roupas pretas e capacetes vermelhos, chegam de motocicleta e entram armados com pistolas na conveniência do posto pelos fundos.

-LEIA MAIS: Homem é morto a pedradas no Vale do Ivaí; adolescente foi apreendido

continua após publicidade .

Após a invasão, eles arremessam uma mochila para um funcionário e mandam colocar o dinheiro do caixa para dentro. O operador de caixa obedece e um dos assaltantes pega a mochila. Depois, os dois trabalhadores são ordenados a deitarem no chão.

null - Vídeo por: Reprodução

Conforme as vítimas contaram à polícia, os criminosos se deslocaram aos fundos, onde fica o cofre do posto, tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram e fugiram com a motocicleta sentido ao Distrito de São José.

Ainda de acordo com os funcionários do estabelecimento, foram levados pelos assaltantes cerca de R$ 1.400. A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região, porém, os suspeitos não foram localizados.

Siga o TNOnline no Google News