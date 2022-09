Câmera flagra acidente que matou morador de Jandaia do Sul; veja

Da Redação

A câmera de segurança de uma empresa flagrou o exato momento da batida entre um Voyage e uma F-4000. A colisão provocou a morte de um homem, de 29 anos. Um idoso, de 80 anos, ficou gravemente ferido. No mesmo acidente, o responsável pelo guincho, que iria remover os veículos, foi prensado pela caminhonete e também sofreu ferimentos graves. A colisão aconteceu por volta das 12h14 desta quinta-feira (1), na BR-376 em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Veja o flagrante abaixo.

Pela gravação, é possível perceber que a caminhonete está às margens da pista e faz uma conversão. O carro que seguia pela rodovia sentido Jandaia do Sul, atingiu a lateral da F-4000. O condutor do Voyage morreu na hora.

O jovem Vitor Hugo da Silva Souza era morador do Distrito de São José, em Jandaia do Sul e muito conhecido na cidade. O condutor da caminhonete com placas de Mandaguari, de 80 anos, sofreu ferimentos graves, foi resgatado, levado para o helicóptero e encaminhado para um hospital em Maringá.

O guincho do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, foi chamado. O trabalhador, de 48 anos, ao encaixar o equipamento no eixo cardan da F-4000 foi prensado pela caminhonete, que caiu em cima dele. O homem ficou gravemente ferido.

O helicóptero retornou para buscá-lo e o trabalhador foi levado, em estado crítico, também para um hospital em Maringá. Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil atenderam a ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e repassou que a conversão realizada pela caminhonete era irregular. A morte de Vitor Hugo causou grande comoção em Jandaia do Sul. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do jovem. Veja o flagrante. null - Vídeo por: Reprodução









