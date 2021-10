Câmera de segurança flagra acidente em Cambira; assista

Da Redação

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (4), em Cambira, no cruzamento das avenidas Brasil e Paraná. O motociclista ficou ferido após a colisão.

Uma câmera de segurança de um posto de combustível flagrou o momento em que a batida aconteceu. No vídeo, é possível perceber que um Fiat Pálio seguia pela Avenida Brasil e fez a conversão para entrar na Avenida Paraná, mas colidiu contra uma motocicleta, que vinha no sentido contrário.

Os veículos bateram e o motociclista foi parar de pé do outro lado do carro. Em seguida, ele ainda saiu andando. Apesar disso, ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pela ambulância de socorro do município.