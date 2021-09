Da Redação

Cambira revoga reajuste de servidores

Seguindo ao que determina o Supremo Tribunal Federal (STF), o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), revogou a lei que concedia reposição salarial de 4% aos servidores públicos municipais.

Ele observa que essa recomposição estava valendo desde o mês de junho, porém o STF, através do parecer do ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a recomposição afronta a Lei Federal n° 173/2020, determinando o cancelamento de todos os atos que configurassem aumento salarial durante o período da pandemia. O prefeito assinala que este ato do STF impactou não somente Cambira, como outros 354 municípios paranaenses que realizaram tal reposição.

Em contrapartida, o prefeito Toledo se reuniu com o secretario municipal de Fazenda, Silvio Marezi, para traçar um planejamento e encontrar uma alternativa que suavizasse a revogação do reajuste salarial dos servidores. Desta forma, ficou decidido a concessão de um reajuste a partir de janeiro de 2022 de 6%, fixando ainda a data base para o mês de janeiro. Com isso, será antecipado de 5 a 6 meses o aumento que normalmente é concedido no mês de maio.

O prefeito Toledo ressalta que no município nunca houve uma data base de reajuste salarial para os servidores da prefeitura. Isso garantirá um reequilíbrio nas contas dos servidores e uma melhor programação dos gastos públicos com pessoal.