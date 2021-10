Da Redação

Cambira recebe título de Capital Estadual do Café Gourmet

A Assembleia Legislativa aprovou na sessão desta quarta-feira (13) o projeto de lei que concede o título de Capital Estadual do Café Gourmet ao município de Cambira. O projeto 598/2020 é de autoria do Deputado Anibelli Neto, do MDB. Participaram da sessão o Prefeito Toledo, Vereador Rodrigo Rodrigues, Presidente da Câmara Cleber Alexandre Torres e o Cido Belini.

Anibelli Neto destacou que o município de Cambira é referência na produção de café e o objetivo da homenagem é fortalecer mais a produção que é exercida predominantemente por pequenos produtores, enquadrados na agricultura familiar e que geram uma renda de 4 milhões de reais.

O deputado destacou que as edições do Concurso Estadual Café Qualidade Paraná vêm há anos estimulando alguns cafeicultores do Município na produção de cafés especiais, fortalecendo a produção. Segundo Anibelli Neto, os concursos vêm estimulando os agricultores na produção de cafés especiais, diferenciados, uma bebida com classificação superior.

"Muitos cafeicultores de Cambira que participaram dos concursos já foram premiados e dois, inclusive, alcançaram o 1° lugar no Concurso Nacional da ABIC", disse Anibelli.

A expectativa do Deputado é que o governador do Estado sancione a lei até 22 de outubro, dia em que Cambira completa 60 anos, e desta forma poder realizar a entrega do título ao município junto com toda população.

"Acredito na importância desse projeto, em especial nesse momento, pois isto alavanca o setor de turismo e movimentando a economia local", destacou Toledo.